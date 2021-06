Vigília contra o fecho da extensão de saúde da Vacariça marcada para hoje

A população da Vacariça, no concelho da Mealhada, vai levar a efeito esta segunda-feira, dia 14, às 19h30, uma vigília contra o fecho da extensão de saúde (Polo da Vacariça da Unidade de Saúde Familiar Caminhos do Cértoma).

Este grupo de cidadãos apela a que se cumpram, durante o protesto, as medidas de segurança relativas à pandemia que vivemos.

Esta decisão surge no seguimento do aviso de que a partir do dia 14 de junho, e durantes os meses de julho e de agosto, o polo da Vacariça irá estar encerrado.

No mesmo aviso da USF Caminhos do Cértoma pode ler-se que “os utentes com consultas agendadas para este período deverão deslocar-se à sede (Pampilhosa) no horário marcado”.