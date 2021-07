À conversa: “O meu modelo de gestão manteve-me sempre muito perto dos alunos”

Júlia Gradeço deixa o cargo de diretora do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro depois de duas décadas em funções diretivas, que deixa em balanço nesta entrevista. Recordando os momentos conturbados deste período, desde o encerramento das escolas do 1.º ciclo ao Colégio Frei Gil, Júlia Gradeço passa em revista a evolução da educação e lança desafios para o futuro imediato.

Vinte anos em funções, a começar pele conselho diretivo e agora direção de Agrupamento. Como foi esta experiência?

Desafiante. A escola e a gestão escolar evoluíram muito ao longo destes 20 anos.

O diretor geria uma escola com 1 ou 2 níveis de ensino, depois passou a gerir um agrupamento com 10 estabelecimentos, 2500 alunos e todos os níveis de ensino; a responsabilidade passou a ser unipessoal, do diretor, a quem é exigida formação em gestão escolar; o ensino enciclopédico deu lugar ao prático; a escola abriu-se à comunidade; a responsabilidade é partilhada com o Município. Enfim… viveram-se mudanças constantes, que exigiram atualização permanente.

Notícia completa na edição impressa ou digital