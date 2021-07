Acidente provoca dois feridos no centro de Oiã

Uma colisão entre dois veículos ligeiros provocou dois feridos, ao início da manhã desta terça-feira, na Rua Eng. Agnelo Prazeres, em Oiã.

O acidente com alerta perto das 6h, aconteceu num dos cruzamentos daquela via principal da via, quando, por razões desconhecidas, as duas viaturas colidiram causando ferimentos nos seus respetivos ocupantes.

Os feridos foram transportados para o Hospital de Aveiro.

Estiveram no local duas ambulâncias e um veículo de desencarceramento para apoiar 11 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Bairro, para além da VMER de Aveiro de da GNR de Oliveira do Bairro.

O acidente obrigou à limpeza da estrada, condicionando o trânsito local.