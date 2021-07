Aguada de Cima vai ter um Parque Radical

A Câmara Municipal de Águeda assinou, na passada semana, um contrato de delegação de competências com a Junta de Freguesia de Aguada de Cima para a construção, no centro da vila, de um Parque Radical. A infraestrutura, que vai comportar um investimento de 35 mil euros, surgiu de uma proposta do Orçamento Participativo de Águeda e vai ser construída num terreno atrás da Junta de Freguesia.

O Parque Radical, que ocupará uma área de 3.400 metros quadrados, vai ficar dotado de uma PumpTrack (uma estrutura modular, em forma de circuito, sobre a qual os atletas de bicicleta utilizam o movimento “pumping” para progredirem na pista), uma mesa Teqball (um desporto inventado em 2014, em que se joga com uma bola de futebol numa mesa similar à do ténis de mesa, sendo que o tampo é curvo e a rede rígida) e bancos de betão na lateral do espaço.

“Numa relação de parceria e proximidade, estabelecemos este acordo, a exemplo do que fazemos com todas a Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho, para executar esta proposta do OP, que vai dotar Aguada de Cima de mais um equipamento que contribui para a implementação que temos vindo a fazer de criação de um verdadeiro centro cívico naquela vila”, disse Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda.

Aguada de Cima é, sublinha o edil, um “ótimo exemplo” da aposta estratégica do Município na regeneração dos centros urbanos das freguesias, lembrando, no caso concreto desta vila, do Parque Urbano, construído há três anos, bem como a nova Unidade de Saúde, que está quase pronta, ou ainda as obras da Rua da Canada iniciadas há pouco.

“A assinatura destes financiamentos acompanham o sonho das obras que se perspetivam para um futuro próximo em Aguada de Cima”, frisou Jorge Almeida.