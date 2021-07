Águeda Drive-in está de regresso nos dias 23, 24 e 25 de julho

Estão agendados dois espetáculos de stand up comedy e a exibição de um filme neste evento que vai decorrer no parque de estacionamento do Mercado Municipal de Águeda.

Pelo segundo ano consecutivo, a Câmara Municipal de Águeda aposta na realização do Águeda Drive-in, no recinto do estacionamento do Mercado Municipal, com os espetáculos agendados para os dias 23, 24 e 25 de julho.

Se inicialmente, este evento surgiu como modelo alternativo ao festival AgitÁgueda, tendo em conta a situação pandémica que continuamos a viver, a iniciativa conquistou o seu espaço e regressa este ano com a exibição de um filme e dois espetáculos de comédia.

“Águeda volta a arrojar e a demonstrar a sua capacidade de se reinventar e, tal como no ano passado, em que a pandemia condicionou a realização de grandes festivais, este ano decidimos manter este formato que tanto agradou aos aguedenses”, disse Edson Santos, vice-presidente da Câmara de Águeda, apelando a que sejam respeitadas as orientações e regras definidas pela Direção-Geral de Saúde para a concretização deste evento.

Numa altura em que “a cultura e tantas outras atividades vivem dificuldades, precisamos continuar e apostar na realização de eventos, assegurando sempre o cumprimento das regras sanitárias em vigor”, frisou ainda.

O evento, de acesso gratuito, acontece nos dias 23, 24 e 25 de julho, continuando a ser dirigido a todos os tipos de público, contribuindo para dinamizar as atividades culturais.

No primeiro dia (23 de julho), será exibido o filme “Doctor Strange”, de 2016, baseado no herói da Marvel com o mesmo nome, que conta com Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams nos principais papéis.

Para sábado, dia 24 de julho, está previsto o primeiro Comedy Show, com Rui Xará, Carlos Vidal, Gilmário Vemba; enquanto que no domingo, dia 25, acontecerá o segundo com Pedro Neves, Miguel 7 Estacas, Quim Roscas e Zeca Estacionâncio.

Tal como no ano passado, o local escolhido para os três dias do evento é o recinto do parque de estacionamento do Mercado Municipal, que tem capacidade para acolher cerca de 400 veículos. Só são permitidas viaturas até cinco lugares, devendo ser respeitada a lotação máxima permitida por lei para cada veículo.

A configuração do recinto está a ser preparada de forma a proporcionar uma total visibilidade dos espetáculos, recorrendo à montagem de dois ecrãs led, um no palco e outro a meio do recinto.

O som dos espetáculos será ouvido através do autorrádio de cada viatura numa frequência específica que será indicada aquando do check-in, que deverá ser feito uma hora antes do início de cada espetáculo.

Os espetadores devem obedecer a várias regras, consideradas importantes para o bom funcionamento de cada espetáculo: devem permanecer com o motor desligado assim que estiver concluído o estacionamento no local indicado pela organização; só será possível a saída do interior dos veículos para utilização da casa de banho, uma pessoa de cada vez e seguindo sempre as indicações dos assistentes do recinto; é aconselhado o uso de máscara.

O formulário para inscrição em cada um dos dias do evento está disponível aqui.