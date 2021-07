Águeda e Bissau estreitam geminação

O autarca aguedense, Jorge Almeida, deu as boas-vindas ao seu homólogo de Bissau, Luís Enchama, no âmbito de uma visita que a Câmara de Bissau está a fazer a Águeda, integrada nas VI Jornadas Internacionais de Turismo, que decorreram, nos dias 16 e 17 de julho, no Centro de Artes de Águeda.

Durante a cerimónia, realizada na sexta-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, Jorge Almeida lembrou que a Câmara de Águeda tem um acordo de geminação com Bissau há 26 anos, sendo, logo a seguir a Lisboa, o Município do país com a geminação mais antiga com aquela cidade africana.

No espírito de colaboração que sempre pautou a relação entre as duas cidades, e no sentido de uma ajuda mútua, Jorge Almeida acredita que Águeda tem “muito a ganhar” com Bissau, uma “terra de gente abençoada e feliz”, mas também onde “há tanto para fazer”. “Nós aqui não vamos conseguir resolver tudo; muito da resolução dos vossos problemas passa exatamente por vocês”, disse o edil, sublinhando que a cooperação passa por dotar os cidadãos e funcionários de Bissau de conhecimento técnico e operacional.

Nesta deslocação foi ainda realizada uma visita quer aos serviços camarários quer aos equipamentos municipais. “Conhecer o funcionamento da câmara, onde podemos mostrar alguns caminhos, e desenvolver uma cooperação nomeadamente na área da modernização administrativa, com vista a uma desburocratização é fundamental”, disse Jorge Almeida, defendendo que agilizar processos é determinante para “que as pessoas se sintam mais motivadas para investir no vosso país”.

Reiterando que a localização de Guiné-Bissau é estratégica, podendo ser a porta de entrada para a África Subsariana, Jorge Almeida defendeu que para se desenvolver “precisam de investidores”, que “só investem onde tiverem confiança”, frisando que, “embora a confiança política seja importante, desburocratizar é fundamental. Estamos disponíveis para ajudar”, concluiu.

Por seu turno, Luís Enchama, presidente da Câmara Municipal de Bissau, agradeceu a receção “calorosa” que recebeu em Águeda e aproveitou para transmitir algumas das áreas em que a cidade que representa necessita de apoio, acreditando que “bons frutos poderão ser colhidos no sentido de melhorar a performance de Bissau, em termos institucionais”. Apontou ações de formação e de capacitação de curta e média duração aos recursos humanos, a realização de intercâmbio e visitas de estudo nos departamentos técnicos, a formação a alguns jovens engenheiros e outras especialidades, bem como o apoio logístico institucional nas áreas de saneamento, higiene urbana, jardinagem, topografia, urbanismo e de cadastro.