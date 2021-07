Anadia tem três barragens únicas na região

Esta reportagem faz parte do Roteiro Férias em Segurança – Anadia, Águeda e Arouca e pode ser lida na íntegra na edição do JB de 22 de julho de 2021

Serviram recentemente de mote a um documentário produzido pelo CineClube Bairrada para a Câmara Municipal de Anadia e constituem um património único na região. Falamos das três barragens existentes no concelho: a da Gralheira, a do Saidinho e a do Porcão. Três espaços de enorme beleza natural que merecem uma visita, pela biodiversidade que encerram.



Três singulares espelho de água: dois, de menor dimensão, construídas em betão armado, localizadas na freguesia da Moita e um terceiro, de maior envergadura e de difícil acesso, localizada na freguesia de Vila Nova de Monsarros.



As três encontram-se encaixadas em vales com significativos declives na zona Este do concelho, mas os espelhos de água a elas associados e a paisagem verde serrana criam um ambiente fresco e único.

Esta reportagem faz parte do Roteiro Férias em Segurança – Anadia, Águeda e Arouca e pode ser lida na íntegra na edição do JB de 22 de julho de 2021