Angeja recebe 1.º espetáculo de “3 Territórios, 1 Rio que nos Une”

O primeiro espetáculo cultural de “3 Territórios, 1 Rio que nos une”, projeto interconcelhio que liga os Municípios de Águeda, Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, acontece este fim de semana, dias 2 e 3 de julho. O Parque do Areal, em Angeja, será o local de estreia dos concertos, já depois de terem sido instaladas esculturas artísticas que simbolizam a tradição dos barqueiros nos três municípios. Em Águeda, estas esculturas ficaram instaladas nas três margens da Pateira, em Fermentelos, Espinhel e Óis da Ribeira.

Neste projeto, privilegia-se a utilização dos espaços envolventes ao Rio Vouga e à Pateira de Fermentelos, tendo os três municípios lançado o repto às instituições locais para a produção de espetáculos. Para além dos Municípios, também as coletividades dos três Concelhos já trabalharam em conjunto e dessa união artística resultou a criação de um Hino, intitulado “Nascer de um Rio” e que vai ser apresentado pelos grupos e bandas musicais dos três territórios.

Na próxima sexta-feira, dia 2 de julho, às 21h30, atuará a Banda Velha União Sanjoanense. No sábado, dia 3, para as 17h30, está agendado o concerto da Banda Recreativa União Pinheirense. À noite, pelas 21h30, acontecerá o concerto da Associação de Instrução e Recreio Angejense, seguindo-se, às 23h, o espetáculo “A Lenda do Rio”, com artes circenses, cor, luz, pirotecnia e um espetáculo envolvendo drones.

Neste espetáculo vai ser apresentado, pela primeira vez, o hino “Nascer de um Rio”: Esta obra musical resulta de uma encomenda por parte dos três Municípios para integrar o programa “Um Rio que nos Une”. A obra, dividida em três partes, foi elaborada pelo Maestro Luís Cardoso (Águeda), pela ARMAB (Albergaria-a-Velha) e pelo Maestro Carlos Marques (Sever do Vouga).

Este Hino será interpretado no “Espetáculo Musical” pelos seguintes grupos e Bandas dos Municípios: Orquestra Filarmónica 12 de Abril (Águeda); Banda Nova de Fermentelos (Águeda); Banda Alvarense (Águeda); Banda Marcial de Fermentelos (Águeda); Associação de Instrução e Recreio Angejense (Albergaria-a-Velha); Banda Velha União Sanjoanense (Albergaria-a-Velha); Banda Recreativa União Pinheirense (Albergaria-a-Velha); Filarmónica Severense (Sever do Vouga) e Banda União Musical Pessegueirense (Sever do Vouga).

Recorde-se que esta ligação cultural em rede entre os três municípios tem a duração de 12 meses e implica um investimento de 297.900 euros, totalmente suportado por fundos comunitários, através do Fundos FEDER, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro.