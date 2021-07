Anomalia na plataforma de vacinação provoca longa fila em Oliveira do Bairro

As filas para a vacinação contra a Covid-19 são mais críticas no período da manhã, devido aos autoagendamentos.

Uma anomalia na plataforma de vacinação Covid-19, a nível nacional, provocou, esta manhã, uma fila de algumas horas no Centro de Saúde de Oliveira do Bairro. A fila, que chegou a estar próxima da antiga escola primária, só começou a aliviar cerca das 14h, segundo testemunhos que JB recolheu no local.

De acordo com Ana Oliveira, Coordenadora da Unidade de Saúde Pública do AcES Baixo Vouga, “só começámos a vacinar cerca do meio-dia, porque até aí a plataforma nacional, que nos permite saber as condições em que as pessoas se encontram para poder ou não vacinar, não estava disponível”.

Hoje, os profissionais de saúde vão estar a administrar a vacina “até mais tarde”, confirmou ainda a responsável.

As filas para a vacinação contra a Covid-19 são mais críticas no período da manhã, devido aos autoagendamentos. “O autoagendamento, que é gerido a nível nacional, é sobreponível ao nosso, a nível local. Ou seja, o que pode acontecer é haver duas pessoas para vacinar em simultâneo, no mesmo minuto”, explicou Ana Oliveira. Esta situação só acontece de manhã, “pois à tarde não há autoagendamentos”.

No Centro de Saúde de Oliveira do Bairro, estão a ser administradas cerca de 300 a 350 vacinas por dia. “Mas já houve dias em que chegámos às 500. Depende muito do número de vacinas que temos disponíveis.”

Ana Oliveira alerta ainda para o facto de, na faixa dos 40 aos 50 anos, haver muitas faltas, o que obriga “a chamar outras pessoas, mais jovens, que ainda não foram vacinadas”.

Em Oliveira do Bairro, já estão a ser vacinadas pessoas acima dos 17 anos.