CAOB no pódio do Campeonato Nacional de Juvenis

João Pedro Santos, atleta do CAOB, sagrou-se este fim de semana Campeão Nacional Sub-18. A competir com os melhores juvenis nacionais, o atleta da equipa de Oliveira do Bairro venceu os 800 metros e conquistou ainda a medalha de prata nos 1500m.

Um fim de semana marcante para as cores do CAOB, com dois pódios e outras boas prestações no Campeonato Nacional Sub-18, disputado na pista do Estádio Municipal de Lousada.

Vindo de três medalhas de prata consecutivas, nas principais competições nacionais, João Pedro Santos desforrou-se e de que maneira com uma prova fortíssima de 800m, sagrando-se, pela primeira vez, campeão nacional.

O atleta do CAOB arrancou decidido e liderou a corrida do primeiro ao último metro, cortando a meta em 1m54s, uma das melhores marcas de sempre feitas em campeonatos nacionais de juvenis.

Notícia completa na edição impressa ou digital