Belino Costa lança livro sobre 5 líderes que transformaram Oliveira do Bairro

Foi apresentado no sábado, 3 de julho, o livro “Cinco Presidentes – Líderes que transformaram Bustos, Mamarrosa e o Concelho de Oliveira do Bairro”, da autoria de Belino Costa.

Em cerimónia que decorreu no Quartel das Artes Dr. Alípio Sol, em Oliveira do Bairro, Maria Alegria Marques, Professora Catedrática Jubilada da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, apresentou a obra na presença do escritor bustoense e de Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, entidade responsável pela edição do livro. Belino Costa com Armor Pires Mota, na sessão de autógrafos

“Cinco Presidentes – Líderes que transformaram Bustos, Mamarrosa e o Concelho de Oliveira do Bairro” dá a conhecer Joaquim Duarte Sereno, António Francisco Pedreiras, António Duarte Sereno, Jacinto Simões dos Louros e Manuel dos Santos Pato, personalidades cuja vida e ação tiveram um impacto significativo a nível local e regional e que marcaram, cada um no seu tempo, um período histórico que vai de 1825 a 1969.

Maria Alegria Marques destacou o facto da obra ir além das biografias dos “presidentes”, transportando os leitores para “o tempo e as conjunturas políticas, económicas e sociais em que eles viveram”. Segundo a académica, “esta obra desafia o interesse sobre a história de Bustos e ajudará a fixar a memória de tempos e, sobretudo, de homens que, cada um a seu modo e nas suas circunstâncias de vida, tudo fizeram para o engrandecimento da terra que os viu nascer ou que, um dia, decidiram adotar como seu local de vida”.

O autor Belino Costa definiu a escrita do livro como “um ato de amor”, após um longo caminho de recolha de informação e pesquisa.