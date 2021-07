Cantanhede: Plenário aprova Relatório de Gestão por maioria

Com 23 votos a favor e quatro abstenções, a Assembleia Municipal de Cantanhede aprovou o relatório de gestão do executivo camarário liderado por Helena Teodósio. No plenário realizado em 25 de junho por vídeoconferência, a autarca fez a apresentação de quadros de demonstração do desempenho relativamente aos principais indicadores económico-financeiros de um valor global executado, que ascendeu a 30.528.514 euros.

Na prestação de contas é de destacar a diminuição da dívida de médio e longo prazo em 44,2%, e a de curto prazo em 4,7%, o aumento do investimento em 30,7% em relação ao ano anterior e o prazo médio de pagamento, que se situou nos 16 dias, além de que a instituição encerrou 2020 sem dívidas a fornecedores e com as faturas de empreiteiros entradas até 31 de dezembro todas liquidadas.

A evolução positiva da despesa de capital em 30,7% corresponde ao incremento do investimento em vários tipos de obras ou na aquisição de terrenos para as zonas industriais e outros bens de capital, rubrica que registou “uma taxa de execução financeira 5,8% acima do que estava previsto em orçamento, o que reflete bem aquela que tem sido a opção do executivo em reforçar a coesão territorial ao nível das infraestruturas e dos equipamentos coletivos”, refere Helena Teodósio.

Outro indicador a destacar é o que refere que a dívida ficou em 0,31% da média da receita corrente dos últimos três anos, quando o limite máximo admitido por lei é de 1,5% dessa média, configurando assim uma situação bastante favorável, e mais ainda se se considerar que houve necessidade de fazer várias alterações orçamentais para dar resposta às exigências criadas pela pandemia de Covid-19. Além do aumento de 137% e 46,6% nas rubricas da saúde e da ação social em relação ao ano anterior, para o combate ao surto epidemiológico e apoio à população socialmente mais fragilizada, o município prescindiu da receita associada às isenções de taxas para certos setores bastante afetados pela crise epidemiológica.