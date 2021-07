CAOB arrecada cinco medalhas no Olímpico Jovem Nacional

Entre os 33 representantes do distrito de Aveiro, na pista de Lousada, os 8 atletas de Oliveira do Bairro estiveram em especial evidência, ao conquistarem cinco dos sete pódios nacionais, alcançados pela sua seleção.

Oito atletas do CAOB conquistaram cinco medalhas no Olímpico Jovem Nacional, prova rainha do atletismo juvenil em Portugal, disputada no último sábado pelas seleções distritais de todo o país, incluindo Açores e Madeira.

Entre os 33 representantes do distrito de Aveiro, na pista de Lousada, os 8 atletas de Oliveira do Bairro estiveram em especial evidência, ao conquistarem cinco dos sete pódios nacionais, alcançados pela sua seleção, numa competição que reuniu os melhores atletas sub-16 e sub-18 de Portugal.

O meio-fundo do CAOB esteve em especial destaque, com três juvenis do CAOB a chegarem às medalhas.

João Pedro Santos e Beatriz Azevedo sagraram-se vice-campeões nacionais, nos 800 e 1500m, com 1m55s e 4m49s, respetivamente. Já Matheus Pinto, nos 1500m masculinos, conquistou a medalha de bronze e um novo recorde pessoal com 4m05s.

Em grande plano estiveram também duas iniciadas do CAOB, ambas a subirem pela primeira vez a um pódio nacional. Lara Pinto sagrou-se vice-campeã nacional nos 250m, com 33.83 segundos, e bateu mais uma vez o recorde distrital de iniciadas que já tinha em sua posse.



