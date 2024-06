Pedro Freitas (CAOB) sagra-se Campeão Nacional Sub-16

Pedro Freitas, atleta do CAOB, sagrou-se Campeão Nacional Sub-16, no passado sábado, em Viseu. Na competição, que reuniu no Estádio do Fontelo os melhores atletas de Portugal, o atleta de Oliveira do Bairro conquistou a medalha de ouro na prova de 800m, impondo-se com uma fortíssima ponta final.

Um grande feito para Pedro Freitas e para o CAOB, que volta assim a estar representado no lugar mais alto do pódio de um Campeonato Nacional com mais um produto da sua formação.

Com cinco atletas apurados para disputar o Nacional Sub-16, o CAOB viria mesmo a conquistar o 5.º lugar na classificação coletiva, entre mais de 100 equipas participantes. Um excelente desempenho que resultou dos resultados individuais dos seus atletas nas diferentes disciplinas.

No meio-fundo, além da medalha de ouro de Pedro Freitas, o CAOB esteve ainda muito perto de conseguir mais um pódio, desta vez nos 800m femininos, com Carolina Cruz a ser 4.ª classificada.

Igual classificação que viria a ser conseguida na velocidade, por Isac Cruz, o 4.º mais rápido na final dos 80m com 9.34s. Um novo recorde pessoal que o deixou a escassos 2 centésimos do recorde distrital.

Ainda neste campeonato, pelo CAOB participaram Margarida Santos, 7.ª nos 1500m obstáculos, e Mariana Ferreira, 18.ª nos 80m.

Também durante o fim de semana, destaque para a participação de um outro grupo de atletas no campeonato distrital de seniores disputado na pista de Vagos.

Nesta competição, os jovens atletas oliveirenses conseguiram dois lugares de pódio entre os melhores do distrito. Duarte Vilas Boas, apenas Sub-18, sagrou-se vice-campeão distrital de seniores nos 1500m. Já em femininos, Mariana Oliveira, Sub-20 de primeiro ano, trouxe para casa a medalha de prata conquistada na prova de 800m.