CDU Oliveira do Bairro: João Sousa à Câmara e Fátima Ribeiro à Assembleia

A CDU está, também, a preparar as candidaturas a todas as Assembleias de Freguesia.

Estão apresentados os líderes das candidaturas da CDU às próximas autárquicas em Oliveira do Bairro. João Sousa é o nome escolhido para candidato à Câmara, enquando Fátima Ribeiro vai encabeçar a lista à Assembleia Municipal.

As escolhas da coligação foram dadas a conhecer oficialmente aos militantes na manhã do passado domingo, no Parque do Rio Novo, na Mamarrosa, numa sessão que contou com a presença de Ana Isaura, do Secretariado Regional de Aveiro do PCP.

Sabemos, no entanto, que a CDU está a preparar as candidaturas a todas as Assembleias de Freguesia, deixando para mais tarde o anúncio dos candidatos e suas equipas às Juntas e União de Freguesias do concelho.

Leia mais aqui ou na edição impressa de 1 de julho.