Desfrutar dos trilhos da natureza a pé ou ao pedal em Oliveira do Bairro

Confira as propostas para um roteiro de Férias em Segurança, por Oliveira do Bairro, na edição de 15 de julho.

São várias as opções para descobrir a natureza entre o Cértima e a zona poente do concelho de Oliveira do Bairro. Seja a pé ou de bicicleta, a rede de percursos vai tomando forma, por entre a natureza e a história.

Com uma Rota das Cegonhas e outra das Fontes, o concelho voa e bebe noutros trilhos, com o Rio Cértima e as vilas históricas de fundo. O principal rio que atravessa o concelho oferece as suas margens para desafiantes percursos pintados pelo verde das marinhas de arroz e adornado pelo espelho de águas silenciosas que correm lentamente no leito do Cértima.

Quilómetros não faltam para percorrer os trilhos neste contacto direto com a natureza, por entre cegonhas, garças, patos e lagostins. A começar na Murta na Rota das Cegonhas, que leva os amantes da natureza até à ponte do Repolão, o desafio pode continuar depois nos percursos criados até ao Silveiro ou Perrães, sem nunca perder a paisagem caraterística da zona.

Percursos na zona ribeirinha integrada dos rios Levira e Cértima, a Rota das Cegonhas, das Fontes, BTM ou os Percursos da Grande Rota da Ria de Aveiro, são propostas que lhe trazemos no roteiro Férias em Segurança, integrado na edição de 15 de julho de 2021 do Jornal da Bairrada.