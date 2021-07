Detido suspeito do crime de pornografia de menores agravado em Águeda

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro identificou e deteve, no concelho de Águeda, um homem de 33 anos de idade, fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores, consubstanciado na obtenção e partilha, através da Internet, de ficheiros multimédia (vídeo e imagem) nos quais são intervenientes crianças, algumas de tenra idade, em práticas sexuais explícitas com adultos, informou a PJ esta sexta-feira.

A investigação surgiu no âmbito do combate internacional à pornografia infantil em articulação com autoridades estrangeiras.

O detido, sem ocupação profissional definida, é reincidente, pois havia já sido detido pela PJ em circunstâncias idênticas em junho de 2014, tendo sido já condenado a pena de prisão pela prática de crimes da mesma natureza.

Na sequência da busca domiciliária realizada na casa do suspeito, numa das freguesias da periferia norte do concelho de Águeda, foram apreendidos, para além do telemóvel utilizado na actividade delituosa, centenas de ficheiros multimédia de pornografia de menores.

O detido foi presente às autoridades judiciárias competentes da Comarca de Aveiro para ser submetido a primeiro interrogatório judicial tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais e obrigação de tratamento psiquiátrico.