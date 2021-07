Domingo dedicado aos Avós na Fábrica Centro Ciência Viva

O próximo domingo vai ser animado na Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro. Avós e netos têm à sua espera um programa especial para juntos celebrarem o Dia dos Avós com momentos inesquecíveis. As atividades decorrem ao longo do dia 25 de julho, das 10h às 17h, e as inscrições estão abertas.

Pequenos e graúdos estão convidados a saborearem a química do chá, da manteiga e de uns scones deliciosos, a pôr as mãos na terra na horta-jardim da Fábrica e a decifrarem juntos um escape room matemático. A diversão está garantida.

As inscrições podem ser feitas através do email fabrica.cienciaviva@ua.pt ou por telefone (234 427 053).