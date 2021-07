Jardim do Lago do Luso vai sofrer intervenção

O objetivo é requalificar os percursos existentes no jardim, com cerca de 12 mil metros quadrados, tornando-os mais regulares e seguros.

A Câmara Municipal da Mealhada assinou, esta quarta-feira, dia 7 de julho, a consignação da empreitada de requalificação do Jardim do Lago do Luso. A intervenção, de quase 77 mil euros, vai beneficiar os três circuitos existentes e cria um quarto circuito de acesso ao lago.

O objetivo da intervenção é requalificar os percursos existentes no jardim, com cerca de 12 mil metros quadrados, tornando-os mais regulares e seguros, tendo em atenção pessoas com mobilidade condicionada, assim como assegurar as necessidades de recreio e de lazer da população.

Além da recuperação dos três percursos existentes, a intervenção inclui a criação de um quarto percurso de acesso ao lago, de forma a facilitar o acesso aos veículos de apoio à manutenção do jardim. A intervenção custará ao Município 76.850 euros e o prazo de execução é de 60 dias.

“Esta é uma zona muito aprazível, que tem, nas imediações, o Centro Escolar do Luso, o pavilhão desportivo, a piscina, os campos de ténis, e que é muito procurada pela população, seja residente ou visitante. E, portanto, depois de termos feito uma enorme intervenção provocada pelo aluimento de terras naquela área, que nos obrigou a mexer nos sistemas subterrâneos de água e inclusive no lago, importava melhorar um pouco mais as condições de fruição deste espaço. E é isso que vamos fazer”, explicou Rui Marqueiro, presidente da Câmara Municipal da Mealhada, no momento de assinatura do auto de consignação.