Marés Curtas regressa, dia 17, à Praia da Tocha

Inicia-se no próximo dia 17 de julho, na Praia da Tocha, a apresentação da Marés Curtas – IV Mostra Internacional de Curtas-Metragens (Marmostra), que integra os Municípios de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira.

Com a organização a cargo da Associação de Moradores da Praia da Tocha, o festival internacional que conta com o apoio da Câmara Municipal de Cantanhede e da Junta de Freguesia Tocha, apresenta este ano um recorde de participações com 3004 inscrições oriundas de 119 países.

As curtas-metragens podem assumir a forma de documentário, ficção e animação, tendo como temas o Mar, a Natureza, as Alterações Climáticas e as Tradições, não podendo ultrapassar os 30 minutos.

De acordo com o regulamento, esta mostra cinematográfica pretende afirmar-se como um espaço de viagem pelo mar, apresentando uma visão contemporânea e uma retrospetiva histórica, colocando o presente a pensar e a olhar a partir do passado e vice-versa. É uma mostra de curtas-metragens direcionada ao público em geral, com especial atenção aos amantes do mar em todas as suas vertentes.

Recorde-se que Marés Curtas estará de 17 a 23 de julho no CIAX-Centro de Interpretação de Arte-Xávega, espaço vocacionado para fomentar a compreensão das dimensões históricas, sociocultural e etnográfica da atividade piscatória tradicional, ainda bem viva na Praia da Tocha. Estará depois disponível nos dias 7 e 8 de agosto no Núcleo Museológico do Sal na Figueira da Foz, e nos dias 17 e 18 de setembro em Mira.

Esta iniciativa surge no âmbito da candidatura “O Mar que nos Une” – programação Cultural em Rede 2021, aprovada pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro.