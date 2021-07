Mealhada: Ano Jacobeu celebrado com nova imagem dos Caminhos de Santiago

O Ano Santo Jacobeu, que se assinala este ano – e por força da pandemia, também em 2022 – foi assinalado no último domingo, Dia de São Tiago, com uma caminhada pelo percurso dos Caminhos de Santiago que atravessa o concelho da Mealhada, iniciativa marcada pela apresentação de uma nova imagem que será imposta nos passaportes dos peregrinos que atravessam o território.

A nova imagem cruza as linhas da logomarca do Município, com as cores e simbologia dos Caminhos de Santiago, com registo do km 345, e de Fátima, com registo do KM100. Este carimbo poderá ser obtido pelos peregrinos no edifício sede da Câmara Municipal, na Biblioteca Municipal ou no Posto de Turismo da Mealhada.

A caminhada contou com a presença de mais de uma dezena de pessoas. Tratou-se de um percurso de 13 quilómetros, entre Adões, na freguesia de Barcouço, e Sernadelo, na freguesia da Mealhada, integrado no programa de atividades gratuito “Verão a 180º”, desenvolvido pela autarquia mealhadense.