Mealhada: Na saúde e na fé entre a Fonte de S. João e a Cruz Alta

Num concelho que destaca 4 Maravilhas da Mesa, a água é uma dessas preciosidades. No Luso, esse recurso natural de excelência já é valorizado há muito, desde o início do século passado, e continua a levar mundo fora o nome desta belíssima vila termal.

Charles Lepierre classificou, em 1903, a água de Luso como “muitíssimo pura” e abriu caminho para que o recurso fosse valorizado e procurado por quem elege a pureza como prioridade.

Mas já antes daquele rótulo, em 1726, os banhos terapêuticos agitavam a localidade que vê escorrer água nas suas encostas. São estes pedaços de história, a que se junta a época de ouro do termalismo tradicional, que aquela vila do concelho da Mealhada encerra.

Naturalmente sem a grande agitação de outrora, hoje podemos, no entanto, respirar o passado daquela que muitos chamaram a Vichy de Portugal. Os balneários tradicionais, o Casino, os chalets erguidos na encosta da Serra do Buçaco e no centro da vila, são alguns dos marcos que nos transportam à memória dos tempos áureos do termalismo.

Esta reportagem faz parte do Roteiro Férias em Segurança – Mealhada, Vagos e Ílhavo e pode ser lida na íntegra na edição do JB de 29 de julho de 2021