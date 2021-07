Moção aprovada para extensão de saúde da Vacariça

O PCP, através do seu eleito na Assembleia Municipal da Mealhada, João Louceiro, apresentou, na última sessão daquele órgão , uma moção “Pela imediata normalização do funcionamento do polo da Vacariça – USF Caminhos do Cértoma”.

Recorde-se que João Louceiro esteve na concentração de utentes e o grupo parlamentar do partido questionou o Governo na Assembleia da República.

“Com esta moção, aprovada por unanimidade, esperamos verem reunidas as condições políticas para a resolução de um problema que se arrasta há anos e que afeta a vida de todos os utentes desta USF, independentemente de morarem no Luso, na Vacariça ou na Pampilhosa”, diz João Louceiro.

Entretanto, parece haver problemas igualmente com o polo de Luso, com o PCP a denunciar que “os utentes estão neste momento a serem ‘recambiados’ para a Pampilhosa, por falta de enfermeiro”.

Óscar Carvalho, candidato da CDU à freguesia do Luso reagiu, lembrando que “a população do Luso merecia mais respeito por parte das autoridades de saúde”, temendo que “com a chegada das férias a situação possa piorar. Tem de haver planeamento”, defendeu.