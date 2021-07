Moita: EB1 de Ferreiros vai entrar em obras de beneficiação

Obra estará concluída antes do início do próximo ano letivo.

A Escola Básica de Ferreiros, na Freguesia da Moita, vai ser alvo de uma intervenção para poder acolher os alunos que frequentam a EB1 da Moita, durante o período em que aquele estabelecimento de ensino estará a ser intervencionado.

De acordo com nota da autarquia anadiense, “a empreitada tem um custo de cerca de 60 mil euros e deverá estar concluída no final do mês de agosto, por forma a que os alunos possam iniciar o novo ano letivo 2021/2022 naquela escola.”

A beneficiação contempla uma intervenção na cobertura do edifício, substituição das caixilharias, reboco, pavimento e pinturas interiores e exteriores. Está também prevista uma intervenção, ao nível da cobertura, no edifício anexo que acolherá o refeitório.

A autarquia destaca ainda que “todas as condições estarão asseguradas para que o novo ano letivo, decorra com toda a normalidade nesta escola de Ferreiros, nomeadamente no que concerne o serviço de fornecimento de refeições, transportes e prolongamento de horário.”