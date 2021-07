Município de Cantanhede promove exercício físico na Rota do Calcário

A criação da Rota do Calcário teve origem num trabalho realizado pelo professor, João Lucas no âmbito de um estágio no Museu da Pedra.

Mais de seis dezenas de participantes estiveram presentes, em Ançã, na manhã de ontem, dia 18 de julho, para a realização de uma caminhada na Rota do Calcário.

Inserida no programa desportivo que a Câmara Municipal tem delineado para o mês de julho, a atividade pedestre neste percurso teve o intuito de fomentar a prática desportiva, assegurando o desenvolvimento de atividades físicas e recreativas, abrangendo todos os grupos etários e sociais existentes em Cantanhede, desenvolvendo para o efeito um conjunto de iniciativas gratuitas, nomeadamente no Parque Urbano de São Mateus e nos Percursos Pedestres do concelho.

De forma a dar cumprimento às normas emanadas pela Direção-Geral da Saúde, designadamente ao distanciamento entre participantes e cumprimento rigoroso da etiqueta respiratória, foram criados dois grupos, um de corrida e outro de caminhada, com partidas desfasadas, tendo sido aconselhado o uso de máscara de proteção individual nas possíveis partes do percurso com maior concentração de participantes, como na partida e na chegada.

A atividade decorreu conforme o planeado, tendo esta rota permitido aos seus participantes a observação direta das pedreiras, a fim de se perceber como a pedra era extraída, bem como a passagem pelos antigos fornos de cal e outros importantes pontos identitários na moldura da paisagem rural das freguesias de Ançã e Portunhos/Outil, no concelho de Cantanhede.

De acordo com a autarquia, a atividade superou amplamente as expetativas, com o grande número de participantes, e apesar das elevadas temperaturas que se fizeram sentir, tudo decorreu dentro do planeado, contribuindo o reforço de líquidos, cuidadosamente colocado, sensivelmente a meio do percurso.

A autarquia enaltece a Junta de Freguesia de Ançã e ao seu executivo pelo seu envolvimento nesta iniciativa, presenteando todos os participantes com degustação do tradicional Bolo de Ançã e seu delicioso “Ançã D’Honra”.

Recorde-se que o percurso “Rota do Calcário” surgiu no âmbito de uma parceria do Município de Cantanhede com a Junta de Freguesia de Ançã e a União de Freguesias de Portunhos e Outil, em cujos territórios se estende o trajeto de 9,7 Km.