Praia da Tocha recebeu sessão de abertura do festival “Marés Curtas”

Este ano, o Festival registou 3004 inscrições de “curtas” oriundas de 119 países, com temas que abordam o Mar, a Natureza, as Alterações Climáticas e as Tradições.

Decorreu no sábado dia 17 de julho, pelas 18h, no CIAX – Centro de Interpretação de Arte-Xávega, a sessão de abertura do “Marés Curtas – Mostra Internacional de Curtas-Metragens”.

Na ocasião, Pedro Cardoso, vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede, sublinhou a “importância da Mostra Internacional de Curtas-Metragens”, realçando que “esta iniciativa já vai para a sua 4.ª edição, tem vindo a afirmar-se de forma gradual como referência cinematográfica, na região centro de Portugal, dando a conhecer novos talentos e trabalhos de grande qualidade”.

O vice-presidente responsável pelo pelouro da Cultura enalteceu a iniciativa e reforçou “o valor e o alcance da parceria estabelecida, que congrega o Município de Cantanhede, a Junta de Freguesia da Tocha e a Associação de Moradores da Praia da Tocha, num projeto integrado de promoção da Praia da Tocha que, para além da Marés Curtas, receberá dezenas de outras iniciativas, nomeadamente animação cultural e desportiva todos os sábados e domingos até ao dia 12 de setembro”, concluiu.

No decurso desta cerimónia, Pedro Lindim e Paulo Delgado apresentaram um resumo das edições passadas, enfatizando o facto deste ano o Festival ter registado 3004 inscrições de “curtas” oriundas de 119 países, de temas que abordam o Mar, a Natureza, as Alterações Climáticas e as Tradições, sem nunca ultrapassarem os 30 minutos, como consta no regulamento.

Personalidades emblemáticas homenageadas

A sessão foi palco ainda de uma homenagem a quatro personalidades emblemáticas da praia, nomeadamente a Ti Maria do Finfas, o Ti Albino Maricato, o Xico Romão e o Xico Maria, tendo a presidente da Junta de Freguesia da Tocha, Fernando Pais Alves, destacado “estas personalidades”, aproveitando “para agraciar os seus familiares com retratos pintados dos homenageados”.

O evento está inserido na candidatura “O Mar que nos Une” – programação Cultural em Rede 2021 em parceria com os municípios da Figueira da Foz e Mira, e foi aprovada pela Comissão Diretiva do Programa Operacional Regional do Centro.

Promovida pela AMPT – Associação de Moradores da Praia da Tocha, a Mostra Internacional de Curtas-Metragens decorre até ao dia 23 de julho no CIAX, com sessões diárias de apresentação de “curtas” todos os dias às 21h. Prossegue nos dias 7 e 8 de agosto no Núcleo Museológico do Sal na Figueira da Foz, e nos dias 17 e 18 de setembro no Museu Etnográfico da Praia de Mira.