Projeto piloto de Loja de Cidadão de Nova Geração em Águeda

Águeda vai ser piloto a nível nacional para a implementação de um novo conceito de Lojas de Cidadão de Nova Geração.

Com base no protocolo, aprovado em reunião de Câmara, a rubricar entre a autarquia e a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), esta Loja de Cidadão de Nova Geração funcionará com recursos humanos do município, onde serão prestados serviços da Administração Central e da própria Câmara, permitindo a reformulação, em simultâneo, da atividade realizada no Gabinete de Atendimento ao Munícipe (GAM).

“A Câmara de Águeda tem sido pioneira em muitas áreas da modernização administrativa e, mais uma vez, estamos na vanguarda em termos nacionais, servindo de modelo para ser replicado em outros Municípios do País”, disse Jorge Almeida, presidente da Câmara, salientando que a escolha de Águeda é sinal claro do “exemplo, da inovação constante e repercussão das boas práticas que implementamos na gestão administrativa”.

A reestruturação da Loja de Cidadão existente (que abriu em setembro de 2009) vai implicar o aumento dos serviços centrais disponibilizados, com a correspondente e necessária maior afetação de recursos humanos, pelo que o espaço dedicado ao funcionamento da Loja será também maior. Deste modo, a atividade realizada no GAM será integrada no mesmo espaço da Loja do Cidadão. “É este conceito inovador, amplo e integrador de serviços que vai ser testado em Águeda”, frisou Jorge Almeida.

No âmbito desta parceria “vão ser testadas em Águeda soluções de atendimento, mediado (ou seja, com a mediação de um funcionário), presencial e de cariz reservado, podendo estabelecer-se espaços físicos diferenciados entre cada serviço.

Será feita ainda pela AMA a implementação do sistema de gestão de filas de espera e monitorização de atendimento em harmonia com a restante rede de Lojas de Cidadão.