PS Anadia apresenta cabeça de lista à câmara municipal

Candidaturas do PS a todas as Assembleias de Freguesia serão apresentadas em setembro. Em sete das 10 freguesias, as listas são encabeçadas por mulheres.

Foi no Museu do Vinho Bairrada, em Anadia, que a Concelhia do Partido Socialista fez, esta tarde, a apresentação oficial de André Henriques, cabeça de lista à câmara municipal de Anadia.

Um evento que contou com a presença de João Torres, secretário de Estado do Comércio, Jorge Sequeira, líder da Federação de Aveiro do PS, Marcelino Rasga, mandatário da candidatura e de Isilda Silva, presidente da Concelhia de Anadia do PS.

Num evento sem a habitual presença de militantes, simpatizantes ou amigos, devido aos constrangimentos causados pela pandemia, Isilda Silva destacou ser “tempo de mudança” e que André Henriques “personifica essa transformação”. Ciente do desafio que a candidatura socialista tem pela frente, avançou que “os resultados eleitorais serão uma grande prova de confiança dos cidadãos do concelho nos candidatos do PS”, que estão “motivados e determinados”.

Na ocasião, o candidato André Henriques diz ter aceite “com muita honra e responsabilidade” o convite para ser candidato à câmara municipal pelo PS. E, porque o concelho regista, hoje, um conjunto de carências e problemas, “urge uma verdadeira mudança”.

“Urge consolidar políticas e prioridades e dar a devida sequência ao trabalho necessário em áreas tão importantes como o desenvolvimento económico, as políticas sociais, a dinamização cultural, a salvaguarda do património, a valorização do meio ambiente, a gestão urbanística, as soluções de mobilidade, os investimentos de proximidade que marcam a diferença na qualidade de vida das populações, das empresas e na coesão territorial”.

O cidadão, as freguesias, a habitação e a inovação, economia e modernidade são eixos prioritários da sua candidatura que tem as listas praticamente fechadas, sabendo-se, para já, que conjugam juventude e experiência e que em sete das 10 freguesias são listas encabeçadas por mulheres.

Ao JB, o candidato avançou ainda que todas as listas às assembleias de freguesia e assembleia municipal serão apresentadas no início de setembro.

Toda a notícia na próxima edição do Jornal da Bairrada