PSD Vagos: Maria Fernanda Oliveira volta a candidatar-se em Ouca e Isabel Mónica é a escolha para Calvão

Maria Fernanda Oliveira volta a candidatar-se, pelo PSD, à Junta de Freguesia de Ouca. O partido justifica a escolha tendo por base “uma larguíssima experiência autárquica da candidata, patente em 12 anos de serviço público para com a freguesia de Ouca e suas gentes, onde primou pela simpatia e empatia com os seus fregueses”.

Para Calvão, a escolha do PSD recaiu sobre a advogada Isabel Mónica, que ali reside e trabalha. Uma candidata que revela “ambição, competência e vontade de recolocar a freguesia de Calvão no caminho do desenvolvimento e do progresso”. Para isso, propõe-se trabalhar em articulação com todas as forças vivas da freguesia. “Calvão necessita, com urgência, de ser desenvolvido e catapultado, de maneira a acompanhar as restantes freguesias do concelho em termos de infraestruturas e melhoramentos das vias de comunicação”, considera a candidata.

