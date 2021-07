Rio Levira: População satisfeita com intervenção mas preocupada com a poluição

Numa altura em que está já no terreno a reabilitação e valorização ecológica do Rio Levira, os populares dos lugares ribeirinhos do concelho de Oliveira do Bairro aplaudem a obra mas mostram muita preocupação quanto aos focos poluidores que, ao longo do ano, “mataram” aquele curso de água que liga os Municípios de Anadia e de Oliveira do Bairro.

Na primeira sessão de esclarecimento, que fez encher o salão da Associação Recreativa e Humanitária de Montelongo de Areia (ARHMA), em Oliveira do Bairro, na passada segunda-feira, a população ficou a conhecer a intervenção que os municípios e a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) estão a fazer nos mais de 20 quilómetros do rio.

Explicados os trabalhos de valorização ecológica e paisagística, quer por parte da equipa projetista, quer por parte dos promotores da obra, a população lançou preocupações para discussão. Houve mesmo quem apelidasse o rio de “fossa sética a céu aberto” ou “rio morto” e denunciasse, inclusive, descargas poluidoras constantes no troço de rio do concelho de Anadia, descritas como “borras” ou “água castanha”.

