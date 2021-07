Subsídios para as Juntas e Associação de Pais das escolas da Mealhada

A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião do executivo municipal, a atribuição de mais de 80 mil euros de subsídios para Juntas de freguesia e para a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas da Mealhada.

No âmbito do apoio às freguesias , o executivo municipal aprovou a atribuição de um subsídio, no valor de 40 mil euros, à União das Freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes, para a requalificação do Largo do Cruzeiro e do Antigo Bebedouro de Animais, em Ventosa do Bairro, assim como para a conservação e reparação de chafarizes e fontanários públicos.

Ao abrigo deste diploma, também a Junta de Freguesia de Barcouço vai ser contemplada com uma verba de 10 mil euros para proceder à manutenção e reparação de caminhos vicinais (agrícolas e florestais), nomeadamente para criar condições para um melhor acesso aos terrenos de vinhas e circulação de veículos de combate a incêndios. Vai também receber igual valor para avançar com a correção de um arruamento público, no lugar de Adões, na Rua do Caminho de Ançã, sendo intenção desta autarquia local promover o acesso a garagens de habitação, bem como a uniformização da plataforma desta rua para circulação de veículos em condições de segurança, dada a forte inclinação do arruamento. A mesma Junta de Freguesia vai ainda beneficiar de uma verba, no valor de 20 mil euros, para obras de construção de sepulturas e corredores de circulação, no cemitério de Barcouço, mais concretamente para a ampliação de sepulturas, dado que as atuais parcelas disponíveis estão no limite da sua capacidade.

Na mesma reunião de Câmara, foi concedido um subsídio de 1000 euros à Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas da Mealhada para a aquisição de prémios, no âmbito do evento Talent School 2021, promovido por aquela entidade, que tem como finalidade assinalar o fim do ano letivo 2020/2021, através do reconhecimento do talento dos alunos de todos os níveis de ensino do referido agrupamento.