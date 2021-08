A qualidade das águas minerais em formato de exposição no Luso

A Fundação Luso inaugurou, na última semana, a exposição “A qualidade e a diversidade das Águas Minerais Naturais e a sua relevância para a Saúde” que pode ser visitada até dia 30 de setembro, no Casino de Luso.

Uma exposição envolvente que pretende dar a conhecer a diversidade e a qualidade das Águas Minerais Naturais, que se caracterizam pela sua pureza original.

Na ocasião, Nuno Pinto de Magalhães, presidente da Fundação Luso, referiu que a mostra “insere-se nas iniciativas culturais da Fundação Luso e o nosso objetivo é dar a conhecer particularidades, especificações, das Águas Minerais Naturais, onde se insere a Água de Luso, até agora pouco aprofundadas, capacitando os consumidores e visitantes de conhecimentos essenciais para distinguir as Águas Minerais Naturais e a sua relevância para a Saúde”.

As Águas Minerais Naturais, onde se insere a centenária Água de Luso, têm origem subterrânea profunda, que as protege das agressões externas; são bacteriologicamente sãs, não sofrem qualquer contaminação humana ou tratamento químico. A exploração é via concessão pública e o engarrafamento é feito no local de captação.

A preservação e equilíbrio natural dos seus aquíferos, protegendo-os de toda e qualquer possível contaminação é um compromisso assumido desde a origem, para que a Água continue a chegar ao consumidor, pura, natural e com qualidade.

A entrada na exposição tem o custo de 1 euro e estará aberta ao público seguindo todas as medidas de higiene e segurança recomendadas pelo Governo e DGS para museus e exposições.

O horário de funcionamento será das 10h às 13he das 14h às 18h de terça a sexta-feira, e das 15hàs 19h sábados, domingos e feriados.