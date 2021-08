Apoio a famílias carenciadas reforçado pelo Município de Cantanhede

Durante o primeiro semestre de 2021, a Câmara Municipal alargou o apoio relacionado com o Programa abem: Rede Solidária do Medicamento a mais 14 agregados familiares, constituindo-se assim como uma importante mais-valia para os munícipes carenciados e respetivas famílias.

Tendo como principal objetivo a comparticipação em 100% na aquisição de medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo SNS, o projeto garante que a falta de recursos financeiros não impede o acesso a medicação a quem realmente dela necessita. A iniciativa tem vindo a revelar-se uma excelente resposta social, melhorando as condições socioeconómicas e de saúde a 64 pessoas.

Recorde-se que o Município de Cantanhede aderiu ao Programa abem: Rede Solidária do Medicamento em 2018, e consciente da conjuntura atual que vivemos, pautada pela pandemia de Covid-19 com consequências nefastas a diversos níveis, nomeadamente ao nível da saúde, ao nível do emprego, a nível económico, entre outros, com efeitos perversos num tecido populacional que já per si apresenta limitações de recursos socioeconómicos, aprovou posteriormente, em reunião de Câmara o alargamento do protocolo de 50 para 75 pessoas, de modo a poder dar resposta a uma necessidade básica de saúde que tem tido um relevante acréscimo de procura em tempos de pandemia.

