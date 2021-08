Atividades desportivas (gratuitas) continuam no Parque de São Mateus

O Município de Cantanhede e a LFitness Health Club têm vindo a desenvolver um conjunto de atividades desportivas gratuitas, que irá continuar com aulas esta quinta-feira e sábado, dias 19 e 21 de agosto, no Parque Urbano de São Mateus.

Inseridas no projeto Este Verão Mexa-se! Pratique Atividade Física, as ações preveem a realização de algumas iniciativas, amanhã, quinta-feira, dia 19 de agosto, nomeadamente com a realização de aulas de Yourfit Mind, às 18h45, Crosstraining às 19h15, e de Yourfit Pump, às 19h30. Já no sábado, dia 21, os técnicos têm prevista para as 10h, a realização de uma aula de Pilates.

Recorde-se que já ontem, decorreram neste espaço sessões de Fitdance, Bootcamp e Yourfit Fight, contando com a já habitual energia de meia centena de participantes, que responderam positivamente ao desafio proposto, tendo sido ministrada e auxiliada pelo corpo técnico da LFitness Health Club. De salientar a eficácia do grupo de trabalho, para que as condições de contingência fossem rigorosamente cumpridas, tendo não só em vista a satisfação dos participantes, mas também a sua máxima segurança.

As atividades cumprem as normas da Direção Geral da Saúde, designadamente, no que diz respeito ao distanciamento entre participantes e etiqueta respiratória, não esquecendo a regular desinfeção das mãos.

Com o intuito de fomentar a prática desportiva, o Município de Cantanhede tem vindo a assegurar o desenvolvimento de um conjunto de atividades desportivas e recreativas gratuitas, para todas as faixas etárias, em locais como o Parque Urbano de São Mateus, nas praias do concelho e nos percursos pedestres.