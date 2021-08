Bisneta de Mário Duarte participa no simpósio de arte urbana de Anadia

Num reencontro com as suas raízes, a artista vai assinar, pela primeira vez, as duas instalações que criou em Ancas e em Avelãs de Caminho, como Cristina Valadas Duarte, em homenagem aos seus antepassados.

A artista plástica Cristina Valadas é um dos nomes maiores das artes plásticas e da ilustração em Portugal e por estes dias tem-se dividido entre Ancas e Avelãs de Caminho, onde está a realizar duas instalações no âmbito do projeto de arte urbana DEZA6 “Dezasseis estórias de uma história”, que o município de Anadia tem em curso nas várias freguesias, com trabalhos de 12 artistas.

Nascida no Porto, onde vive e trabalha, a sua ligação a Anadia deve-se ao bisavô, Mário Ferreira Duarte, considerado um dos mais completos desportistas do país, e que nasceu em Anadia (1869).

Num reencontro com as suas raízes, Cristina Valadas comove-se, ao falar do bisavô, mas sobretudo do avô (embaixador), também Mário Duarte, com quem conviveu em criança e de quem guarda memórias muito felizes, em honra das quais vai, pela primeira vez, assinar as duas instalações como Cristina Valadas Duarte.

Aos 56 anos, a artista plástica admite que o convite do anadiense e curador deste simpósio de arte de rua, Pedro d’Oliveira, não poderia ter surgido em melhor altura.

