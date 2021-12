Aveiro ganha um mural aos ovos moles

A Confraria dos Ovos Moles de Aveiro, com o patrocínio do seu Confrade de Honra, a empresa Civilria, e com os apoios da Barbot, iniciou uma peça de arte pública na cidade de Aveiro. Trata-se de um mural aos Ovos Moles de Aveiro, da autoria do artista plástico Fábio Carneiro, e que se encontra em desenvolvimento na Rua Calouste Gulbenkian.

Após o Monumento aos Ovos Moles, edificado no Cais da Fonte Nova em outubro de 2018, da autoria do artista plástico Albano Martins, apadrinhado pelas empresas, OLI, Prio, Indasa, Love Tiles, Civilria, Pizzarte, Adriano Carreira, Renault e pela Câmara Municipal de Aveiro, esta é mais uma expressão artística com que a Confraria quer presentear a cidade, a sua região, e todos aqueles que a visitam.

“Os marcos que têm vindo a ser desenvolvidos pela Confraria, são atos culturais que ambicionam homenagear as nossas gentes, os seus costumes e vivências, e vão eternizando os ovos moles como produto identitário de uma comunidade”, diz aquela entidade.

Para além do monumento, a Confraria relembra a peça em biscuit desenvolvida com a Vista Alegre, evocativa desse mesmo monumento, o livro MOMA com introdução do escritor Válter Hugo Mãe, a exposição de arte fotográfica “do Sagrado ao Profano” da autoria de Diogo Moreira, a Barrica de Ovos Moles de Aveiro, em porcelana, desenvolvida em parceria com a Vista Alegre e com o artista plástico Gil Maia, e o livro “a História dos Ovos Moles de Aveiro” da autoria de Nuno Rosmaninho, da Universidade de Aveiro.

“Estas peças cantam as nossas doceiras. Elas que são o expoente máximo deste ex libris aveirense. Tais ícones atrevem-se a fazer o contraponto ao estado efémero das gentes, prolongando no tempo o que de comum se foi criando, alimentando-se do seu longo passado, reforçando o seu atual significado, e tendo a pretensão de salvaguardar traços da nossa sociedade para as gerações vindouras”, completa a confraria.

“Com este mural a cidade de Aveiro ficará ainda mais bonita, por entre os seus doces corações dourados e a flor de sal, logo ali, a poente”, refere a Confrariados Ovos Moles de Aveiro, prometendo que em breve outros mimos serão apresentados, “sempre em prol da promoção e divulgação dos Ovos Moles, e de Aveiro”.