Bombeiros de Oliveira do Bairro cancelam peditório do dia 15

Há vários anos que, no dia 15 de Agosto, a Associação Humanitária dos Bombeiros de Oliveira do Bairro, com o seu corpo de bombeiros, realiza o peditório anual, com postos localizados nos principais cruzamentos do concelho.

A Direção e o Comando consideram que, este ano, o formato desta ação de angariação de fundos, pela interação social a que obriga, continua a ser incompatível com o contexto pandémico que continuamos a atravessar. Por isso “e porque a segurança sanitária das pessoas está em primeiro lugar”, foi decidido cancelar a realização do peditório no próximo dia 15 de Agosto.

No entanto, a associação conta realizá-lo ainda este ano com o formato habitual ou noutro formato a estudar.