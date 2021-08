Câmara de Cantanhede reforça apoio às IPSS

Foram 24, as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, apoiadas.

A Câmara Municipal de Cantanhede acaba, no âmbito dos apoios extraordinários, destinados a minimizar, potenciar e garantir o melhor cuidado a quem precisa, devido à pandemia por Covid-19, de proceder à transferência de verbas destinadas a apoiar financeiramente as entidades com intervenção nesta área.

Nos termos da deliberação camarária aprovada para o efeito, estiveram presentes, no Salão Nobre dos Paços do Município, no passado dia 30 de julho, os representantes das 24 Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, tendo recebido os respetivos subsídios no decurso de um encontro com a presidente do Município, Helena Teodósio, que esteve acompanhada pela vereadora com o pelouro da ação social, Célia Simões.

O Município de Cantanhede, face à atual situação pandémica que vivemos desde março de 2020, tem vindo a garantir o auxílio à população mais vulnerável, quer através do apoio às respostas sociais destas instituições, quer através da Equipa de Intervenção em Situações de Exceção da Divisão de Ação Social e Saúde. Contudo, a atividade das Instituições Particulares de Solidariedade Social tem sido absolutamente essencial no atendimento e resposta às necessidades dos cidadãos, garantindo respostas sociais imediatas, próximas, eficazes e adequadas no apoio a quem não possuía retaguarda.

Recorde-se que desde o início da pandemia, a autarquia cantanhedense foi facultando, apoios que permitem às IPSS a manutenção do seu funcionamento, nomeadamente através do fornecimento de EPI’s e realização de testes, com o objetivo de suprir as necessidades evidenciadas pelas Instituições na salvaguarda da saúde dos cuidadores e de quem é cuidado, fazendo face aos constrangimentos provocados pela pandemia.