Câmara reabilita e abre caminhos na floresta do concelho de Águeda

Intervenção estendeu-se a várias freguesias, no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta.

A Câmara de Águeda avançou com a reabilitação e abertura de caminhos e aceiros numa vasta área florestal do concelho, numa iniciativa inserida no Plano Municipal de Defesa da Floresta.

Os trabalhos abrangem as freguesias de Préstimo e Maceira de Alcôba; Belazaima do Chão, Castanheira do Vouga e Agadão; bem como Valongo do Vouga e Macinhata do Vouga, numa extensão total de mais de 40 quilómetros.

Trata-se de uma iniciativa do município com vista à reabilitação da rede viária florestal necessária para a circulação de veículos de combate aos incêndios rurais, procedendo à limpeza das bermas e faixas de gestão de combustíveis de estradas municipais.

Os trabalhos iniciaram-se nos aceiros do perímetro florestal do Préstimo, estando já concluídos os estradões que iniciam em Macieira de Alcôba e terminam em Lourizela e em Vale de Égua. A intervenção abrange igualmente Macinhata do Vouga, Valongo do Vouga e em Belazaima do Chão, Castanheira e Agadão.

“Caminhos e aceiros limpos são determinantes para que os acessos estejam em condições adequadas e facilitem a movimentação dos operacionais de proteção civil e bombeiros em caso de incêndio. Ter estas áreas limpas faz a diferença na rapidez com que os operacionais podem circular por entre as manchas florestais do concelho”, sublinha Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda.

Estes estradões e aceiros florestais atravessam grandes manchas florestais, a maioria com declives acentuados e com muito alta perigosidade de incêndio florestal.

Para além da reabilitação dos caminhos e aceiros, como forma preventiva no combate aos incêndios, faz parte desta intervenção garantir que os pontos de água estejam operacionais e prontos a serem usados em caso de necessidade.

“Refira-se que, no âmbito da Defesa da Floresta Contra Incêndios, é muito importante o estabelecimento de uma rede viária florestal que compartimente as grandes manchas florestais do concelho, essencial para as operações de combate aos incêndios e gestão dos espaços florestais”, conclui nota da Câmara.