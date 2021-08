Cão abandonado em Cantanhede com a boca colada não sobreviveu

Associação de Condeixa apresentou queixa-crime e está a divulgar fotos do cão, que não tinha chip, na tentativa de que se consiga identificar o dono.

Três amigas resgataram, na madrugada de sábado, um cão atirado de um carro em andamento, entre Pocariça e Póvoa do Bispo, em Cantanhede. As jovens, que descrevem a zona como “isolada, mas onde passam muitos carros”, assistiram a tudo e socorreram o animal, deixando-o depois aos cuidados da associação de proteção animal Condeixa Pa’Tudos.

O cão, que tinha a boca colada, “foi sujeito a cirurgia mas não conseguimos corrigir as lesões”, explicou ao JB Olga Ruth, presidente da associação de proteção animal. O animal apresentava uma fratura na articulação mandibular esquerda, que bloqueia a articulação. Por isso, no domingo à tarde, “foi autorizada a eutanásia do canino, que não ia ter qualidade de vida, sem conseguir abrir nem fechar a boca”, adianta ainda a responsável da Condeixa Pa’Tudos.