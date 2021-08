Colaboradores do Grupo Tavares desenvolvem campanha de solidariedade

Os colaboradores do Grupo Tavares, com sede em Oliveira do Bairro, desenvolveram uma campanha de recolha de roupa e brinquedos usados, tendo entregue todo o material recolhido ao Departamento de Ação Social da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, na presença de responsáveis da instituição e da administradora do Grupo Tavares, Fátima Tavares

Esta campanha solidária ocorreu nas várias instalações deste grupo empresarial. É uma das ações no âmbito da responsabilidade social do Grupo Tavares, promovida junto dos seus colaboradores, que aderiram de forma significativa neste desafio de ajudar a minimizar as carências dasfamílias mais desfavorecidas do Concelho de Oliveira do Bairro.

O material recolhido foi entregue a Helena Silva, coordenadora do Departamento de Ação Social da Santa Casa da Misericórdia de Oliveira do Bairro, que “visa prevenir situações de desigualdade e carência sócio – económica, vulnerabilidade social, exclusão social e promove o desenvolvimento pessoal e familiar, a inclusão e a coesão social, de forma direta e coordenada com outras entidades públicas e privadas”.

Fátima Tavares, em representação dos colaboradores do Grupo Tavares, sublinhou o nível de adesão destes e o facto desta campanha “valorizar o sentido de responsabilidade social de todos”.

O Grupo Tavares nasceu na Bairrada, nos anos 80, desenvolvendo-se no setor da construção civil com atividades relacionadas com a produção de betão, logística, pavimentos industriais, demolição, ambiente e materiais de construção. E tem, a nível nacional, cerca de 230 colaboradores.