Congresso de Bastidores é o novo evento da d’Orfeu AC marcado para setembro

Evento decorre nos dias 17, 18 e 19 de setembro, das 9h30 às 18h30, no Auditório da ESTGA/UA e no Espaço d’Orfeu, em Águeda.

A d’Orfeu AC acaba de apresentar o seu novo evento formativo. A 1ª edição do Congresso de Bastidores decorre nos dias 17, 18 e 19 de setembro, das 9h30 às 18h30, no Auditório da ESTGA/UA e no Espaço d’Orfeu, em Águeda. Os bilhetes já estão disponíveis em dorfeu.pt/congresso.

O Congresso de Bastidores é um novo evento da d’Orfeu AC / Escola de Palco, que junta um universo de criativos ligados às Palavras, Palcos, Ofícios e Negócios, as quatro frentes de debate do “congresso”.

Nos dias 18 e 19 de setembro, o evento terá lugar no Auditório da ESTGA – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda. No período da manhã, cada convidado, individualmente, dará a conhecer ao público um pouco da sua experiência (rotina, histórias, métodos de trabalho). As tardes serão dedicadas a uma grande conversa com todos os oradores do dia, podendo o público intervir com as suas questões e comentários.

Na sexta, 17 setembro, haverá Oficinas Abertas, durante todo o dia, no Espaço d’Orfeu, para famílias e escolas, com o núcleo de formadores da Escola de Palco. No sábado, 18 setembro, os convidados são: Pedro Luzindro (humorista); Mário Rui Vieira (jornalista Blitz / Expresso); Ingrid Berger (produtora Rock in Rio); e DJ RIDE (músico / produtor). No domingo, 19 setembro, é a vez de Tó Pinheiro da Silva (Eng. de Som), Stereossauro (DJ / autor), Budda Guedes (produtor musical / músico)e Beatriz Gosta (humorista / MC). As conversas serão moderadas por Marta Rocha (Antena 3) e ilustradas, ao vivo, por Joel Faria.

O Passe Geral e os bilhetes diários para o evento já estão disponíveis através do link dorfeu.pt/congresso e, até ao dia 10 de setembro, podem ser adquiridos com desconto.