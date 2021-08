Detido suspeito de crime de incêndio florestal em Oliveira do Bairro

FOTO DE ARQUIVO

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, no seguimento diligências de investigação, identificou e deteve um indivíduo com 28 anos, trabalhador metalúrgico indiferenciado, residente no município de Águeda, pela prática do crime de incêndio florestal, um deles em Oliveira do Bairro, informaram hoje as autoridades.

O incêndio ocorreu no dia 15 de agosto, numa área rural no concelho de Oliveira do Bairro e consumiu mais de 1.000 m2 de espaço florestal, não tendo atingido maiores proporções devido ao alerta, promovida pelo próprio, que possibilitou a célere intervenção dos Bombeiros.

O arguido, que demonstra fascínio pelas ocorrências de fogos florestais, não apresenta explicação racional para o ato, diz a PJ.

Terá ateado o incêndio com recurso a chama direta de isqueiro.

O mesmo indivíduo é ainda suspeito de estar na origem de outro incêndio, no concelho de Águeda, em data próxima.

O detido vai ser presente às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.