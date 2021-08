Detidos por tráfico e cultivo de droga na Mealhada e em Cantanhede

A GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Anadia, deteve esta terça-feira, dia 17 de agosto, três homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 26 e os 57 anos, por tráfico e cultivo de estupefacientes, nos concelhos da Mealhada e de Cantanhede.

No âmbito de uma investigação que decorria há cerca de seis meses, os militares da GNR encetaram diligências policiais que culminaram com o cumprimento de cinco mandados de busca domiciliária que permitiram a apreensão de diverso material, destacando-se 36 plantas de canábis; 217,72 doses de liamba; seis telemóveis; duas estufas portáteis; uma viatura; um computador portátil; um ar condicionado; um desumidificador; 5 375 euros em numerário; diverso material usado no acondicionamento do produto estupefaciente; diverso material usado no cultivo de canábis.

Os suspeitos foram detidos e serão presentes amanhã, dia 18 de agosto, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Mealhada.

Esta operação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Anadia, do Destacamento Territorial de Cantanhede, do Destacamento de Intervenção (DI) de Aveiro e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI).