Dois irmãos de Águeda suspeitos da prática de incêndio florestal

A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, anuciou esta sexta-feira a detenção de dois indivíduos, irmãos, um com 44 e o outro com 48 anos, residentes no município de Águeda, suspeitos da prática de vários crimes de incêndio florestal.

A detenção aconteceu no seguimento diligências de investigação, em duas investigações distintas, que identificou e deteve os dois suspeitos fora de flagrante delito.

De acordo com a PJ, o arguido mais velho será o responsável por, pelo menos, três incêndios, ocorridos entre junho e finais de julho, na freguesia de Macinhata do Vouga, prontamente combatidos e extintos, o que impediu que destruíssem ampla área florestal.

O outro arguido está indiciado na prática de cinco incêndios, ocorridos na mesma zona, no presente mês de agosto, o último dos quais no dia 22.

Os detidos foram presentes às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.