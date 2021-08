Espaço Inovação Mealhada vai acolher mais quatro projetos

A Câmara da Mealhada aprovou, na última reunião do Executivo Municipal, quatro novos projetos para alojar no Espaço Inovação Mealhada, local onde poderão ser desenvolvidos sem quaisquer custos para os seus promotores.

Serão atribuídas salas de trabalho a quatro novos projetos de diversas áreas, nomeadamente de turismo, de transportes, de habitação e de formação.

As empresas que passarão a usufruir deste espaço são a Living Place, que se dedica à animação turística e ambiental, a Modular, um projeto inovador de transformação de contentores marítimos em habitação, a Órbitas & Atalhos, centrada no transporte de mercadorias a nível regional, e a Pedagogia Motivacional, que se dedica à formação e psicologia.

O Espaço Inovação Mealhada é um espaço multifuncional, aberto à comunidade, de acolhimento gratuito de ideias e projetos inovadores em diferentes fases de desenvolvimento, que visem a promoção dos recursos endógenos da região, o crescimento económico, a coesão e o desenvolvimento sustentável do concelho e da região.

Os seus objetivos passam por estimular e apoiar atividades e ações promotoras do desenvolvimento do concelho; contribuir para a captação e fixação de talento e a promoção do espírito de iniciativa; incentivar e apoiar a criação de serviços inovadores que valorizem a tradição e singularidade dos recursos endógenos da região; e contribuir para a promoção, dinamização e valorização do concelho com destaque para o incremento das atividades sociais, culturais e para a revitalização das atividades económicas tradicionais.

As salas de trabalho são destinadas a projetos específicos, resultantes de parcerias ou protocolos municipais, cujas finalidades sejam a integração na comunidade e no mundo do trabalho, a promoção do empreendedorismo jovem, a revitalização de atividades económicas e a consolidação do tecido empresarial concelhio. Destinam-se ainda a associações promotoras e de apoio ao desenvolvimento do concelho ou a promotores de ideias ou projetos inovadores de cariz empreendedor, que assentem na valorização dos recursos da região e na promoção do desenvolvimento económico, social e tecnológico.

As candidaturas selecionadas podem usufruir de instalações, gratuitamente, por seis meses (sala de trabalho partilhadas) ou 12 meses (salas de trabalho de acesso reservado).