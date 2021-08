Estádio Municipal da Mealhada voltou a ser vandalizado

A fachada principal do Estádio Municipal da Mealhada foi vandalizada na madrugada do passado sábado, com a destruição de vidros com pedras, informou a autarquia mealhadense, que “lamenta profundamente e condena de forma enérgica os atos de vandalismo ocorridos, durante a madrugada no Estádio Municipal Dr. Américo Couto, na Mealhada”.

Para a Câmara, os autores do crime “não pretenderam assaltar as instalações desportivas, mas, apenas, destruí-las, quiçá por pura diversão”.

O alegado crime foi participado pela autarquia à GNR local.

Recorde-se que aquelas instalações municipais já foram alvo de ataques do género nos últimos anos.