Feira das Lambarices de Águeda adiada para outubro

A decisão foi tomada pela organização, depois de concertado com o GEPAC e com a Direção-Geral de Saúde, que consideram mais apropriado adiar o evento, tendo em conta a atual situação pandémica.

A Feira das Lambarices, cuja 1ª edição estava marcada para decorrer entre 3 e 12 de setembro em Águeda foi adiada para o mês seguinte e irá ter lugar entre 8 e 17 de outubro.

A decisão foi tomada pela organização, depois de concertado com o GEPAC (Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais) e com a Direção-Geral de Saúde, que consideram mais apropriado adiar o evento, tendo em conta a atual situação pandémica.

“Apesar de todo o esforço feito entre as diferentes entidades, consideramos que é mais adequado, com base nas opiniões dos especialistas, adiar o evento para outubro, altura em que se espera estarem reunidas todas as condições para que esta importante e emblemática feira possa acontecer”, disse Ricardo Pereira, presidente da Associação de Vale Domingos, promotora do evento, agradecendo a compreensão de todos pelos constrangimentos associados ao adiamento.

Uma decisão que não foi tomada de ânimo leve, mas que resulta de algumas reuniões com a direção de saúde de Águeda e com os restantes parceiros, nomeadamente a Câmara de Águeda e o Governo, através do GEPAC, entidade que financiou o Orçamento Participativo Portugal do qual a Feira das Lambarices foi o projecto vencedor.

A 1ª edição da Feira das Lambarices alia um grande cartaz artístico a uma forte componente gastronómica, onde cerca de trinta municípios, de norte a sul do país, estarão presentes para promover o melhor da doçaria tradicional de cada região, prometendo fazer as delícias da população local, regional, nacional e até internacional.

A Feira das Lambarices irá decorrer na baixa da Águeda, perto do rio, e inclui a mostra de doçaria tradicional, com entrada livre e que terá lugar no pavilhão desportivo do GICA; uma zona de restauração dedicada exclusivamente ao leitão, iguaria tão apreciada e típica desta região, também com entrada gratuita; e o recinto dos espectáculos, ao ar livre, que inclui uma área de comida e bebida. O acesso aos concertos é feito através da aquisição de passes diários (a preços variáveis) ou de passes de dez dias, pelo preço de 40€, já à venda nos locais habituais.

A programação artística mantém-se inalterada e inclui alguns dos nomes mais sonantes do panorama actual. São mais de vinte artistas durante dez noites de espetáculo.

8 de outubro (6ªf) – Cláudia PascoalMiguel Araújo + convidados António Zambujo e Tatanka

9 de outubro (sábado) – Djodje e Anselmo Ralph

10 de outubro (domingo) – Banda Alvarense com Miguel Angelo

11 de outubro (2ªf) – Piruka e Fernando Daniel

12 de outubro (3ªf) – Bárbara Tinoco e Os Quatro e Meia

13 de outubro (4ªf) – Álvaro de Luna e Bárbara Bandeira

14 de outubro (5ªf) – Rony Fuego e Calema

15 de outubro (6ªf) – Nuno Ribeiro e Ana Moura

16 de outubro (sábado) – Deejay Telio e Plutónio

17 de outubro (domingo) – Orquestra 12 de Abril com Ala dos Namorados

Os passes já adquiridos para a data inicial do evento são válidos para as novas datas.