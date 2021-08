Fermentelos: Projeto Eco Pateira revitaliza e embeleza zona ribeirinha

A intervenção vai abranger as margens entre os Largos do Emigrante e da Minhoteira, onde está prevista a criação de espaços de lazer e equipamentos.

O projeto “Eco Pateira”, apresentado no passado domingo, em Fermentelos, integra uma série de melhoramentos no sentido de atrair a população local e visitantes à margem daquela lagoa.

Com um orçamento próximo dos 125 mil euros (excepto o custo dos terrenos) a intervenção vai abranger as margens entre os Largos do Emigrante e da Minhoteira, onde está prevista a criação de dois espaços de lazer (merendas), circuito de manutenção, criação de instalações sanitárias e passadiços para peões em toda aquela extensão.

De acordo com o projeto, apresentando na manhã do último domingo, junto à Pateira, as margens vão ser recuperadas com técnicas naturais em toda a sua extensão, estando igualmente prevista a criação de pontões específicos para pescadores, assim como área de serviço e de pernoita para autocaravanas.



Saiba tudo sobre o projeto aqui ou na edição impressa de 5 de agosto do Jornal da Bairrada.