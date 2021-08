Festival Dunas de São Jacinto de 20 a 22 de agosto

É uma edição especial, face à pandemia, no entanto mantêm-se as principais caraterísticas do evento, aliando cultura, natureza e desporto.

O Festival Dunas de São Jacinto, promovido pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA), regressa de 20 a 22 de agosto e apresenta-se numa edição especial, adaptando-se às limitações impostas pelo combate à pandemia de Covid-19.

Mantêm-se, no entanto, as principais caraterísticas do evento, aliando cultura, natureza e desporto, e um conjunto variado de atividades gratuitas, algumas delas sujeitas a inscrição prévia, através do site do evento em www.festivaldunassaojacinto.pt.

Música, Desporto e Ambiente

No arranque do evento (dia 20 de agosto), o destaque vai para o primeiro de três concertos que decorrerão no Palco Dunas, localizado no Campo do Complexo Desportivo de São Jacinto, com o artista brasileiro Kevin O Chris, pelas 21h30. No final da noite, pelas 23h15, decorrerá o primeiro de dois espetáculos do “Dunas Summer Bay – Multimedia Daft Punk Tribute” (sexta e sábado), onde será realizado um espetáculo multimédia de tributo aos Daft Punk, com participação de flyboards, cinco tron dance, um laser show, sincronizados com um espetáculo piromusical, na zona da frente-ria e Avenida Marginal de São Jacinto.

Os Daft Punk foram um duo francês de música eletrónica formado em 1993, em Paris, por Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter. Guy Manuel de Homem Christo é bisneto do Aveirense Francisco Manuel Homem Christo

Antes, pelas 18h30, no Palco Ondas, localizado na praia de São Jacinto, haverá um Sunset “Ondulado”, que se repetirá nos três dias do evento.

Ao longo de todo o dia 20 será possível experimentar várias atividades desportivas e relacionadas com a bicicleta, que aliadas a ações de sensibilização ambiental irão permitir a todos os participantes desfrutar do território de São Jacinto, com especial destaque para a Avenida Marginal, que se encontrará fechada ao trânsito durante todo o Festival.

Também na sexta-feira decorrerão os habituais batismos de canoagem e de SUP, numa aposta continuada de promoção das atividades náuticas no âmbito do trabalho desenvolvido pela Estação Náutica de Aveiro, bem como a realização de várias atividades de educação ambiental na praia de São Jacinto e na Reserva Natural das Dunas de São Jacinto.

No sábado, dia 21 de agosto, haverá mais uma edição de um dos principais sucessos do Festival Dunas de São Jacinto, o PRIO Air Show, pelas 15h, onde se poderá assistir aos voos acrobáticos de várias aeronaves.

Às 21h30 será a vez do TAY animar o Palco Dunas e, às 23h15, o último espetáculo do Dunas Summer Bay.

No domingo, dia 22 de agosto, o destaque vai para o ateliê de papagaios de papel na praia de São Jacinto, que dará um colorido diferente ao areal, local onde decorrerá uma aula de zumba, pelas 15h30 horas, e o Sunset Ondulado, pelas 16h30.

Os céus e a pista de aviação de São Jacinto serão novamente palco de um grande momento no domingo, dia 22 de agosto, com a concentração de cerca de 50 aeronaves, na sua maioria ultraleves, sendo possível a sua visita dentro do Regimento de Infantaria Nº10, entre as 14 e as 17h.

O Festival Dunas de São Jacinto 2021 culmina com o concerto de João Pedro Pais, pelas 18h30, no Palco Dunas.

“Ferryboat” com circuito especial e travessias a metade do preço

Nos dias do evento, 20, 21 e 22 de agosto, a Câmara Municipal de Aveiro, em parceria com a AveiroBus, disponibiliza um circuito especial de travessias com a redução do preço dos bilhetes em 50 por cento, para os festivaleiros que se deslocarem a pé, de bicicleta ou de autocarro (linha 13), facilitando desta forma as acessibilidades a São Jacinto, e a participação da população na 5.ª edição do “Festival Dunas”.